Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский нардеп Виталий Куприй рассказал, как будет бороться с Россией 

Вести.Ru 4 часа назад
Народный депутат Верховной рады Виталий Куприй, посоветовавший Зеленскому разрабатывать ядерное оружие, поделился своими планами по развитию российско-украинских отношений. "России будет только хуже", — заявил нардеп в эфире программы "60 минут".
"Был Будапештский меморандум, страны, которые гарантировали нам безопасность и территориальную целостность, свое обещание не выполнили, а мы утратили ядерный потенциал. Нужно его возвращать или хотя бы заявить об этом. Можно начать с обогащения урана, у нас все для этого есть. Как только мы сделаем первые шаги, наши союзники активизируются и усилят санкции против России", — уверен Куприй.
На замечание Ольги Скабеевой, что на Украине склады взрываются через день, поэтому торопиться с обогащением урана не стоит, Куприй выразил готовность навести порядок.
"У нас просто хаос творится из-за провала в правоохранительной системе. Когда я стану генеральным прокурором, я наведу порядок, а России от этого станет только хуже", — сказал политик.
Ранее Виталий Куприй предлагал объявить России войну. "Если бы мы четко обозначили, что воюем с Российской Федерацией, у нас появилось бы больше возможностей защитить свои интересы на международной арене".
С Владимиром Зеленским свои планы Виталий Куприй пока не согласовал. "Думаю, он объявлять войну пока не будет. Я занимаюсь юридической стороной вопроса, позиция должна быть жесткая. Президент может принимать другие факторы во внимание и вести переговоры".
Вести.Ru: последние новости
Савченко обвинила Порошенко в подрыве арсенала в Балаклее Петра Порошенко обвиняют в захвате власти Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики
Комментарии13
В мире , Видео , Политика , cанкции , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в США: Погибли более 10 человек7
Трамп дал нелестную характеристику Меган Маркл
В России отменили роуминг
Пригрозили низложением: Новый скандал в украинской церкви123
Названы причины майских аварий в московском метро
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение