Саакашвили оценил Киев после возвращения на Украину

Саакашвили подверг сомнениям изменения в Киеве.

Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни, но у людей появилась надежда, — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Экс-лидер Грузии признался, что видел абсолютно разный Киев, но последние пару лет «климат» был достаточно сложный.

Украина может быть лучшей страной в Европе, — добавил Саакашвили.

Как сообщал News.ru, в Грузии вновь потребовали выдать Саакашвили на родину. С просьбой об экстрадиции экс-президента страны обратились депутаты. По их словам, против него открыто несколько уголовных дел, которые касаются его президентской работы.