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Саакашвили оценил Киев после возвращения на Украину 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился своим мнением о том, насколько поменялся Киев за время его отсутствия на Украине.
Саакашвили подверг сомнениям изменения в Киеве.
Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни, но у людей появилась надежда, — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.
Экс-лидер Грузии признался, что видел абсолютно разный Киев, но последние пару лет «климат» был достаточно сложный.
Украина может быть лучшей страной в Европе, — добавил Саакашвили.
Как сообщал News.ru, в Грузии вновь потребовали выдать Саакашвили на родину. С просьбой об экстрадиции экс-президента страны обратились депутаты. По их словам, против него открыто несколько уголовных дел, которые касаются его президентской работы.
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В мире , Украина , Михаил Саакашвили , Грузия , Киев
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