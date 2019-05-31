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В Евросовете подтвердили встречу Туска и Зеленского 5 июня 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ©president.gov.ua
Глава Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Брюсселе в среду, 5 июня. Об этом сообщаетcя на сайте Евросовета.
«Среда, 5 июня, встреча (Дональда Туска. — RT) с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем заявления для прессы», — указано в тексте.
Как уточняет РИА Новости, Зеленский также может встретиться с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Ранее СМИ передавали, что украинский лидер может отправиться в Брюссель в начале июня.
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В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Дональд Туск , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , Брюссель
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