В Евросовете подтвердили встречу Туска и Зеленского 5 июня

«Среда, 5 июня, встреча (Дональда Туска. — RT) с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем заявления для прессы», — указано в тексте.

Ранее СМИ передавали, что украинский лидер может отправиться в Брюссель в начале июня.