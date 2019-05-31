Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины . Отчет опубликован на официальном сайте института.

Авторы исследования построили гипотетическую модель развития экономики Украины, при которой войны в Донбассе не было. Этот сценарий специалисты DIW Berlin сравнили с фактической динамикой развития страны без учета самопровозглашенных республик.

Так, эксперты института установили, что в 2013–2016 годах валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился на 43 процента, а Луганской области — на 52 процента. В денежном выражении для Донецкой области ВРП на душу населения упал на 4,6 тысяч долларов, тогда как для Луганской — на 3,3 тысячи.

Также авторы исследования отметили, что до вооруженного конфликта Донбасс имел особую значимость для украинской экономики. Так, на долю региона приходилось около 25 процентов экспорта и более 15 процентов инвестиций в основной капитал.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил линию разграничения в Донбассе. После этого интенсивность обстрелов подконтрольных ДНР и ЛНР территорий со стороны украинских силовиков увеличилась.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.