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Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины. Отчет опубликован на официальном сайте института.
Авторы исследования построили гипотетическую модель развития экономики Украины, при которой войны в Донбассе не было. Этот сценарий специалисты DIW Berlin сравнили с фактической динамикой развития страны без учета самопровозглашенных республик.
Так, эксперты института установили, что в 2013–2016 годах валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился на 43 процента, а Луганской области — на 52 процента. В денежном выражении для Донецкой области ВРП на душу населения упал на 4,6 тысяч долларов, тогда как для Луганской — на 3,3 тысячи.
Также авторы исследования отметили, что до вооруженного конфликта Донбасс имел особую значимость для украинской экономики. Так, на долю региона приходилось около 25 процентов экспорта и более 15 процентов инвестиций в основной капитал.
28 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил линию разграничения в Донбассе. После этого интенсивность обстрелов подконтрольных ДНР и ЛНР территорий со стороны украинских силовиков увеличилась.
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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В мире , Владимир Зеленский
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