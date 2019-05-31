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Пока вы не уснули: Трамп обратится к Путину за помощью 

Рамблер 25 минут назад

Дачникам приготовили ворох штрафов

В Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения владельцам дачных участков грозят штрафы.

Полный безвиз: РФ сделала предложение Японии

Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.

Россиянам сократят новогодние каникулы

Российские власти 31 мая рассмотрят проект постановления правительства о праздничных днях в 2020 году.

Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».

Трамп обратится к Москве за помощью

Дональд Трамп попросит Владимира Путина поддержать свой план по урегулированию арабо-израильского конфликта, пишет «Взгляд».

Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР его страну «кинули» с советскими рублями, забрав продукцию и не заплатив.

Рада едва не признала Крым частью России

Верховная рада Украины фактически признала Крым территорией России, пишет «Взгляд».

Против Алсу требуют завести уголовное дело

Родственник одной из участниц шоу «Голос. Дети» Ильгиз Валеев требует завести дело в отношении Алсу и её супруга Яна Абрамова, сообщает «Медиакорсеть».

Скоростной катер убил спортсмена

18-летний Артём Акимов должен был поехать на чемпионат мира в составе сборной России. Но угодил в беду из-за стоянки дорогих яхт.
Комментарии
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Росреестр , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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