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ДНР наказала корреспондента сайта «Миротворец» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в ДНР вынес приговор педагогу одного из местных лицеев за шпионаж в пользу украинских спецслужб и пересылку данных на сайт «Миротворец», сообщает министерство госбезопасности (МГБ) республики.
Подозреваемый преподавал в лицее в городе Комсомольское и передавал СБУ анкетные данные студентов и сотрудников учреждения, «в том числе проходящих службу в подразделениях Народной милиции ДНР», сообщает РИА «Новости»
По версии следствия, мужчина по собственной инициативе отправлял в «Миротворец» письма с установочными данными сотрудников лицея. Педагог также отмечал тех, кто принимал участие в референдуме о самоопределении ДНР и систематически выезжал на территорию Украины, сообщило ведомство.
Отмечается, что в ходе задержания у него был найден флеш-накопитель, на котором были списки студентов
«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы», — заключили в МГБ.
Напомним, скандальный украинский сайт «Миротворец» не так давно внес в свою базу жену Владимира Зеленского до вступления его в должность президента страны, однако позже удалил ее данные.
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Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , СБУ , РИА Новости
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