ДНР наказала корреспондента сайта «Миротворец»

Суд в ДНР вынес приговор педагогу одного из местных лицеев за шпионаж в пользу украинских спецслужб и пересылку данных на сайт «Миротворец», сообщает министерство госбезопасности (МГБ) республики.

Подозреваемый преподавал в лицее в городе Комсомольское и передавал СБУ анкетные данные студентов и сотрудников учреждения, «в том числе проходящих службу в подразделениях Народной милиции ДНР», сообщает РИА «Новости»

По версии следствия, мужчина по собственной инициативе отправлял в «Миротворец» письма с установочными данными сотрудников лицея. Педагог также отмечал тех, кто принимал участие в референдуме о самоопределении ДНР и систематически выезжал на территорию Украины, сообщило ведомство.

Отмечается, что в ходе задержания у него был найден флеш-накопитель, на котором были списки студентов

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы», — заключили в МГБ.