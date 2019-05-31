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Временный поверенный США прибыла на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Квин ранее работала в посольстве Соединенных Штатов в Париже, она трудилась на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам, передает ТАСС.
Квин на время заменит бывшего посла США на Украине Мари Йованович, завершившую свою работу в Киеве.
В начале мая Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Демократов в США возмутило решение об отзыве посла на Украине.
Позднее СМИ сообщили, что США решили не отправлять на Украину постоянного посла.
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В мире , Украина , Мари Йованович , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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