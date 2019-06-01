МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России , сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Россиянин, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде.

"ООН — организация мира, безопасности и глобальное правосудие, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире", — заявил Пацолли в эфире Радио и телевидения Косово.

"Потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос этого лица (Краснощекова), как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране", — сказал чиновник самопровозглашенной республики.

Он добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании и "наряду с очевидными нарушениями внутренних правил ООН, не исключается вероятность международного уголовного преступления".