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МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего россиянина 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Россиянин, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде.
"ООН — организация мира, безопасности и глобальное правосудие, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире", — заявил Пацолли в эфире Радио и телевидения Косово.
"Потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос этого лица (Краснощекова), как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране", — сказал чиновник самопровозглашенной республики.
Он добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании и "наряду с очевидными нарушениями внутренних правил ООН, не исключается вероятность международного уголовного преступления".
Пацолли 31 мая объявил Краснощекова persona non grata. МИД России заявил, что расценивает объявление persona non grata российского гражданина в Косово как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.
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В мире , МИД , ООН
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