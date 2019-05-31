Порошенко предложил «Кварталу 95» обучать россиян украинскому языку

Ранее совладелец студии "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и его бизнес-партнер, заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне, квоты на украинский язык на радио и ТВ надо менять, а закон о языке отменить. Также в пятницу администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы встречи Зеленского с лидерами фракций по поводу досрочного роспуска парламента.

"Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью политического и бизнес партнера президента, которое заключается в том, чтобы закон о языке отменить, квоты на украинские песни и украинскую музыку на украинском радио отменить. Потому что все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы. Друзья, если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат", — заявил Порошенко в пятницу ходе съезда партии "Европейская солидарность".

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.

Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.