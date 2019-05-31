Порошенко возглавил новую партию

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко возглавил «Европейскую солидарность» 

Lenta.ru 1 час назад
Политическая партия «Европейская солидарность» (ЕС) выбрала своим лидером бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «LB.ua».
Партия Петра Порошенко решила сменить название
Решение было принято на съезде 31 мая. Порошенко заявил, что считает честью возглавить политическую силу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти».
К ЕС Порошенко присоединился 30 мая.
Ранее в мае сообщалось, что партия «Блок Петра Порошенко» (БПП) сменит свое название на «Европейскую солидарность». В качестве основных принципов новой идеологии партии заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки. «Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.
В партии планируют обновить первую десятку лидеров. В частности, анонсировался уход и самого бывшего президента с поста лидера политической силы.
В настоящий момент фракция БПП является самой крупной в Верховной Раде, однако, по данным мониторинга электоральных настроений, она возглавляет антирейтинг симпатий граждан. Более половины украинцев заявили, что не стали бы голосовать за нее ни при каких обстоятельствах. Наибольшей популярностью пользуется политическая сила действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая имеет около 43 процентов поддержки, однако еще не представлена в парламенте.
Последние новости
Китай отомстил США за Huawei Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17 Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Комментарии17
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Косово провозгласило дипломата РФ персоной нон грата64
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»16
Рада едва не признала Крым частью России58
Слишком красива для работы98
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти11
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
04:18
«Лишь бы обвинить Россию»: в Малайзии требуют правды о MH-17
Катастрофы Азия
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение