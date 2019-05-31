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Против Порошенко возбудили уголовное дело о захвате власти 

Rambler News Service + ещё 7 24 минуты назад
Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому инкриминируют захват государственной власти и неисполнение решения суда. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
«Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия», — написал Портнов.
Также юрист выложил скан документа из ГБР, который подтверждает факт возбуждения уголовного дела.
По словам Портнова, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, собственным указом отменил условия конкурса и по предварительному сговору организованной группой лиц незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия, чтобы сохранить контроль над судебной системой после поражения на президентских выборах.
По мнению юриста, если ГБР будет действовать «хотя бы в среднем темпе», уже к началу июля Порошенко может быть помещён в следственный изолятор.
21 мая ГБР завело первое уголовное дело о возможном факте госизмены первых лиц государства, включая Порошенко.
22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила против Порошенко еще одно дело, связанное с координацией преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины».
24 мая на Порошенко завели уголовное дело об отмывании $300 млн
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Комментарии6
В мире , Видео , Конфликты , Криминал , Политика , Украина , Петр Порошенко , ФСИН
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