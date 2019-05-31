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Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
"Подал рапорт (об увольнении — ред.). Жду указ ", — приводит слова Кононеко агентство "Украинские новости".
Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.
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В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Виктор Кононенко , СБУ , Верховная Рада
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