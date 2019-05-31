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Слишком красива для работы 

Рамблер 32 минуты назад
Россиянка пожаловалась, что не может найти работу из-за слишком привлекательной внешности.
Ирина Кова, россиянка проживающая в Лондоне, не может найти работу по специальности. Она имеет степень юриста. По словам Ирины, работодатели не ходят отвлекаться на ее внешность — пишет The Sun.
«Мужчины не воспринимают меня в серьез» — жалуется Кова.
Девушка даже стала носить очки, чтобы конкурировать со своими менее привлекательными конкурентками. Так же она не носит обувь на каблуках и практически не красится.
«Мой агент советует мне перекрасится в темный. Женщины не доверяют мне, а мужчины не видят во мне профессионала» — рассказывает Кова.
В мире , Фото
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