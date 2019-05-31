Слишком красива для работы

Россиянка пожаловалась, что не может найти работу из-за слишком привлекательной внешности.

Ирина Кова, россиянка проживающая в Лондоне, не может найти работу по специальности. Она имеет степень юриста. По словам Ирины, работодатели не ходят отвлекаться на ее внешность — пишет The Sun.

«Мужчины не воспринимают меня в серьез» — жалуется Кова.

Девушка даже стала носить очки, чтобы конкурировать со своими менее привлекательными конкурентками. Так же она не носит обувь на каблуках и практически не красится.

«Мой агент советует мне перекрасится в темный. Женщины не доверяют мне, а мужчины не видят во мне профессионала» — рассказывает Кова.