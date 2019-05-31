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Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
По словам Данилюка, вопрос взаимоотношений Украины с Россией не является простым. Он отмечает, что несмотря на многочисленные призывы, в команде президента Владимира Зеленского их воспринимают «лишь как информацию».
«Война продолжается», — подчеркнул Данилюк.
По словам чиновника, сам Зеленский на данный момент не имеет никаких контактов с Москвой, поскольку перед тем, как вступить в переговоры, Киев должен сформировать переговорную позицию. Кроме того, все дальнейшие шаги по выстраиванию диалога с Россией Украина собирается делать при участии западных посредников.
«Это означает, что это не только Украина — Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон», — говорит секретарь СНБО.
По его словам, все контакты между Россией и Украиной будут проходить исключительно в нормандском формате, поскольку на нем «завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает».
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук выразил сомнения в том, что Зеленский и его команда собираются заняться урегулированием ситуации в Донбассе. Это заявление было сделано после того, как новый президент Украины публично отказался от переговоров с Россией. Кроме того, он назвал Российскую Федерацию «агрессором», когда комментировал данные о развитии системы электронного управления на Украине.
Александр Данилюк — бывший министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников, а позже обвинил президента Петра Порошенко во вмешательстве в его кадровую политику. Во время предвыборной кампании он выполнял функции советника Зеленского. О его назначении в СНБО стало известно еще 22 мая, однако официально он вступил в должность только 28 числа.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Киев , Москва
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