США озаботились судьбой «казненного» в Северной Корее чиновника

Власти США проверят информацию о казни северокорейского чиновника, ответственного за корейско-американские переговоры. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, его слова передает Reuters.

«Мы видели сообщения, о которых вы говорите. Мы делаем все, чтобы проверить их. Пока больше сказать ничего не могу», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее 31 мая южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила о казни спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа . По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников Министерства иностранных дел . Причиной наказания стало то, что они не смогли достичь соглашения с американским лидером на втором саммите США-КНДР.

Власти Южной Кореи заявили, что подтвердить или опровергнуть информацию не могут.

27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместных заявлений.

Первый саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полному ядерному разоружению. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.