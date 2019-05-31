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Косово провозгласило избитого российского дипломата персоной нон грата 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: EPA
Власти самопровозглашенной республики Косово объявили пострадавшего во время силовой акции полиции россиянина, сотрудника ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата.
«Гражданин РФ Михаил Краснощеков, которого несколько дней назад задержала полиция Косово, провозглашен персоной нон грата. Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — заявил косовский «премьер» Рамуш Харадинай, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Косово.
Ранее в пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косовская полиция действовала намеренно, избивая в ходе силовой акции во вторник россиянина, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.
Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. В частности, у него зафиксирован перелом скуловой кости и верхней челюсти. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.
Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.
В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям.
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Комментарии
В мире , Политика , Рамуш Харадинай , ООН , Совет Федерации , СКР , РИА Новости
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