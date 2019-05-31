Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме

Он обратил внимание на то, что конституция и законы страны всегда исходили из существующих реалий.

«Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни», — заявил он.

Лукашенко рассказал, что торговые партнеры «кинули» Белоруссию, из-за чего республика недополучила «множество миллиардов».

«Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в этом отношении — товаров народного потребления и продуктов питания», — сказал белорусский лидер.

Он убежден, что в сложившейся ситуации властям было не до обеспечения прав человека.

«Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался», — подчеркнул президент.

Лукашенко подчеркнул, что для внедрения любых реформ нужно время, перемен нельзя добиться «штурмом».

«На Украине попробовали штурмом взять — что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Все делают правильно. Так или иначе мы все идем по этому пути», — считает он.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Белоруссии нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах», — подытожил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что термин «диктатура» стал международным брендом страны.

«За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд» — пояснила Эйсмонт.

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.