Аваков отказался от участия в выборах в Раду 

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Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

СМИ сообщили о казни спецпредставителя КНДР по США после саммита в Ханое