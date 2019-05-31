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Аваков отказался от участия в выборах в Раду 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет принимать участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
«Для того, чтобы обеспечить равноудаённость и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», — написал Аваков на своей странице в Facebook.
В мае бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Также Коломойский заявил, что, по его мнению, Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Арсен Аваков , Правительство Украины , МВД , Верховная Рада
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