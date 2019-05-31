Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

22 мая Зеленский назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова — основателя и руководителя студии "Квартал 95", который также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии "Слуга народа".