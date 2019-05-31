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Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", — говорится в указе.
22 мая Зеленский назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова — основателя и руководителя студии "Квартал 95", который также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии "Слуга народа".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , СБУ
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