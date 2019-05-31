Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР его страну «кинули» с советскими рублями, забрав продукцию и не заплатив. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, такое заявление президент сделал на встрече с главами конституционных судов других стран, отвечая на упреки в авторитаризме. Лукашенко отметил, что оказавшись в непростой ситуации в 1990-е годы, Минск развивал свое законодательство, исходя из существующих реалий.

«Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили», — сказал президент.

По словам Лукашенко, он никогда не отрицал, что правовая система в Белоруссии была нацелена именно на создание и укрепление вертикали власти. Он подчеркнул, что руководству страны нужно было в первую очередь решать проблему пустых полок в магазинах и голодных людей.

Президент Белоруссии добавил, что для проведения реформ нужно время, а «штурмом ничего не возьмешь». Он поинтересовался, что получила Украина, попробовавшая взять реформы штурмом.

По мнению Лукашенко, все страны идут к демократии, просто кто-то делает это быстрее, а кто-то медленнее. Самым главным для народа он назвал мир и стабильность, отметив, что право должно предотвращать хаос.