Зеленский подал заявку на регистрацию бренда «Зекоманда»

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию бренда "Зекоманда" и еще четырех торговых марок, связанных с его политической деятельностью, следует из базы данных Укрпатента.

В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что 23 марта Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а 25 марта — "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского". Согласно заявке, указанные названия планируется использовать в рекламной деятельности, полиграфии, образовании и развлекательных сферах.