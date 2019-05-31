Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский подал заявку на регистрацию бренда «Зекоманда» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию бренда "Зекоманда" и еще четырех торговых марок, связанных с его политической деятельностью, следует из базы данных Укрпатента.
В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что 23 марта Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а 25 марта — "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского". Согласно заявке, указанные названия планируется использовать в рекламной деятельности, полиграфии, образовании и развлекательных сферах.
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира27
Хватит отдыхать137
Трамп обратится к Москве за помощью201
Между Россией и Китаем появился новый путь24
Синоптики расстроили дачников
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
02:50
Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение