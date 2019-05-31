Пашинян лишил министров заместителей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ, согласно которому со своих должностей освобождаются 26 человек в ранге замминистра. Соответствующие документы размещены на сайте правительства.

Сокращения стали следствием реформы правительства, которая подразумевает оптимизацию работы его аппарата. Эта же реформа предполагает сокращение числа министерств с 17 до 12. При этом только семь министерств не претерпят каких-либо структурных изменений: министерства труда и социальных вопросов, здравоохранения, финансов, юстиции, МЧС , охраны природы, обороны.

Три министерства — образования и науки, культуры, спорта и по вопросам молодежи — будут объединены в одно ведомство. Министерство сельского хозяйства войдет в состав министерства экономики . Будет создано министерство высоких технологий и военной промышленности — оно будет укомплектовано за счет сотрудников бывшего министерства транспорта и связи. Вторая часть этого ведомства перейдет в министерство территориального управления, куда также войдет министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Также в состав МИД войдет министерство диаспоры.

Законопроект, предусматривающий сокращение правительства, был принят парламентом еще 7 марта. При этом Пашинян, представляя проект, говорил, что кабинет министров можно сократить еще сильнее, чтобы он стал мобильным. По словам премьер-министра, в старой системе его поручения забывались, и о них никто не вспоминал.