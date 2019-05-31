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Пашинян лишил министров заместителей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ, согласно которому со своих должностей освобождаются 26 человек в ранге замминистра. Соответствующие документы размещены на сайте правительства.
Сокращения стали следствием реформы правительства, которая подразумевает оптимизацию работы его аппарата. Эта же реформа предполагает сокращение числа министерств с 17 до 12. При этом только семь министерств не претерпят каких-либо структурных изменений: министерства труда и социальных вопросов, здравоохранения, финансов, юстиции, МЧС, охраны природы, обороны.
Три министерства — образования и науки, культуры, спорта и по вопросам молодежи — будут объединены в одно ведомство. Министерство сельского хозяйства войдет в состав министерства экономики. Будет создано министерство высоких технологий и военной промышленности — оно будет укомплектовано за счет сотрудников бывшего министерства транспорта и связи. Вторая часть этого ведомства перейдет в министерство территориального управления, куда также войдет министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Также в состав МИД войдет министерство диаспоры.
Законопроект, предусматривающий сокращение правительства, был принят парламентом еще 7 марта. При этом Пашинян, представляя проект, говорил, что кабинет министров можно сократить еще сильнее, чтобы он стал мобильным. По словам премьер-министра, в старой системе его поручения забывались, и о них никто не вспоминал.
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Комментарии3
В мире , Кавказ , МИД , Минтруд , МЧС , Минтранс РФ , Минэкономразвития , Минсельхоз , Армения
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