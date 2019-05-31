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Вице-спикер Рады обвинила премьера Украины в разворовывании бюджета 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в воровстве из государственного бюджета.
"Владимир Гройсман намного больше бы сделал для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из государственного бюджета. Я уверена, что это было бы намного более эффективной защитой от дефолта, чем эти постановочные сцены в стенах украинского парламента", — сказала она в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной рады.
20 мая Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил правительству уйти в отставку. В четверг Верховная рада не приняла отставку Гройсмана. Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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