Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", — подписал Зеленский фотографию, размещенную в Facebook.
Также на фото запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского президента.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".
В 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог "Ze Kubiki". По словам Зеленского, чтобы дольше прожить, надо заниматься спортом.