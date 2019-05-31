Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

"На Банковой. Хоть гантели не украли", — подписал Зеленский фотографию, размещенную в Facebook.

Также на фото запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского президента.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".

В 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог "Ze Kubiki". По словам Зеленского, чтобы дольше прожить, надо заниматься спортом.