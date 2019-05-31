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СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины. Как сообщила в пятницу газета The Star, глава правительства, выступая на пресс-конференции в Токио, выразил мнение, что изучение обстоятельств трагедии сконцентрировано на том, чтобы обвинить в случившемся Россию.
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, относится к типу [ракет, производимых] в России, но это также могло быть сделано на Украине, — заявил премьер. — Нужны веские доказательства, чтобы выявить, что она была запущена россиянами".
По данным газеты, премьер заявил, что согласен с выводами расследования Нидерландов, но лишь в той части, где указано, что самолет был сбит ракетой, произведенной в России.
"Это могло быть сделано ополченцами на Украине, это могло [сделать] украинское правительство, потому что у них тоже есть такие же ракеты", — добавил Махатхир Мохамад. "Мы не знаем, почему мы были исключены из изучения [обстоятельств трагедии], но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, и идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а, кажется, была сконцентрирована на попытке возложить [вину] на россиян", — указал он, отметив, что расследование не является нейтральным.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing-777, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.
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Комментарии3
В мире , Правительство Украины , Малайзия
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