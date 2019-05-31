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СМИ сообщили о казни спецпредставителя КНДР по США после саммита в Ханое 

RT на русском + ещё 16 40 минут назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль был застрелен в аэропорту Мирим в Пхеньяне в марте вместе с четырьмя другими высокопоставленными чиновниками по обвинению в шпионаже в пользу Соединённых Штатов.
Об этом информирует The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Северной Корее.
«Считается, что (лидер КНДР. — RT) Ким Чен Ын приказал провести чистку, под которую также попали и другие чиновники, принимавшие участие в переговорах, чтобы сдержать внутренние волнения и нарастающее недовольство общественности по поводу неудачного саммита», — говорится в тексте.
28 февраля в Ханое завершился саммит США и КНДР. Сторонам не удалось прийти к соглашению.
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В мире , Азия , Чен Ким , КНДР , США , Ханой
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