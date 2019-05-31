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В Иране ответили на обвинения со стороны аравийских монархий 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Тегеран считает безосновательными обвинения в свой адрес со стороны аравийских монархий, а их подход в отношении Ирана ошибочным, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Официальный представитель МИД Ирана … отвергает и осуждает безосновательные обвинения со стороны глав ряда арабских стран и стран Персидского залива", — говорится в заявлении Мусави.
Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.
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В мире , Ближний Восток , МИД , Иран , Тегеран
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