Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики

Также глава Белого дома опубликовал видео, на котором огромная группа нелегальных мигрантов в размере 1036 человек пересекает границу.

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пяти процентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе. Нововведение начнет действовать с десятого июня.

«Размер пошлины будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена», — написал Трамп в своем Twitter.

Также глава Белого дома опубликовал видео, на котором огромная группа нелегальных мигрантов в размере 1036 человек пересекает границу в Эль-Пасо в четыре часа утра. Мигранты были задержаны пограничной службой.

Сам Трамп призвал как можно скорее ликвидировать подобные «лазейки» на границе.