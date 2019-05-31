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Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Также глава Белого дома опубликовал видео, на котором огромная группа нелегальных мигрантов в размере 1036 человек пересекает границу.
Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пяти процентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе. Нововведение начнет действовать с десятого июня.
«Размер пошлины будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена», — написал Трамп в своем Twitter.
Также глава Белого дома опубликовал видео, на котором огромная группа нелегальных мигрантов в размере 1036 человек пересекает границу в Эль-Пасо в четыре часа утра. Мигранты были задержаны пограничной службой.
Сам Трамп призвал как можно скорее ликвидировать подобные «лазейки» на границе.
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В мире , Видео , Мигранты , Дональд Трамп , Мексика , США
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