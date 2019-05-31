МИД Мексики: решение Трампа ввести пошлины будет иметь тяжелые последствия

Введение США 5%-ной пошлины на товары из Мексики будет иметь очень тяжелые последствия. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.

"Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора (между Канадой, Мексикой и США — прим. ТАСС)", — цитирует Сеаде на своем сайте газета "Миленио".

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", — указал глава Белого дома в своем "Твиттере". В 2018 году США закупили в Мексике продукции на 346,6 млрд долларов.

Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз. Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику.