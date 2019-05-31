СМИ: Хиллари Клинтон вместе с дочерью планирует заняться съемками фильмов

Экс-кандидат на пост американского президента Хиллари Клинтон и ее дочь Челси планируют совместно создать продюсерскую компанию для реализации проектов на телевидении. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, семья планирует использовать телеиндустрию для того, чтобы после ухода Хиллари Клинтон из политики, продолжать оказывать влияние на американскую культуру и общество.

Будущая компания намерена сосредоточиться преимущественно на производстве кинокартин, «сделанными женщинами и о женщинах», сообщают источники агентства.