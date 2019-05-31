Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Хиллари Клинтон вместе с дочерью планирует заняться съемками фильмов 

360tv.ru + ещё 7 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат на пост американского президента Хиллари Клинтон и ее дочь Челси планируют совместно создать продюсерскую компанию для реализации проектов на телевидении. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По информации агентства, семья планирует использовать телеиндустрию для того, чтобы после ухода Хиллари Клинтон из политики, продолжать оказывать влияние на американскую культуру и общество.
Будущая компания намерена сосредоточиться преимущественно на производстве кинокартин, «сделанными женщинами и о женщинах», сообщают источники агентства.
Отмечается, что ранее бывший госсекретарь заключила контракт на продюсирование телесериала The Woman"s Hour. Еще одним сопродюсером данного проекта стал знаменитый режиссер Стивен Спилберг.
360tv.ru: последние новости
Климкин попросил Верховную раду Украины отправить его в отставку Россиянка стала главой отделения ООН в Женеве Коломойский объяснил причины конфликта с Порошенко
В мире , Стивен Спилберг , Хиллари Клинтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отмена роуминга и ОСАГО: как изменится жизнь россиян2
Россия определилась с Арктикой1
Названа дата «прямой линии» Путина80
Названа причина катастрофы SSJ-100
Реакция РФ на неоднозначные события в Косове37
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение