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В странах ЕЭАС могут отменить роуминг 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Pavlo Klimkin, Facebook
Вслед за Россией, где с 1 июня отменяется национальный роуминг, единые тарифы на звонки абонентов могут установить на территории всех стран-участниц Евразийского экономического союза. По словам вице-премьера Максима Акимова, стороны уже начали работу в этом направлении.
Напомним, 1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи», которые отменяют национальный роуминг в России. В этот же день обретает силу постановление Правительства, которое вносит соответствующие поправки в Правила оказания услуг телефонной связи. Согласно документам, операторы мобильной связи обязаны установить одинаковые тарифы для своих абонентов вне зависимости от того, в каком регионе они находятся и в какой регион звонят. Нововведение коснутся в том числе Крым и Севастополь.
В 2017 году роуминг был отменён на территории Евросоюза, что позитивно сказалось на углублении интеграции европейских государств. С оглядкой на этот опыт активизировалась работа по поэтапной отмене роуминга внутри пятёрки стран Евразийского экономического союза, то есть между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Россией.
«Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков», — сообщил ранее зампредседателя Правительства Максим Акимов. Документ планируется согласовать уже в этом году, отметил он. По его словам, проведённая в России работа по отмене роуминга станет стандартом на пространстве всего ЕАЭС.
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Комментарии
В мире , Максим Акимов , ЕС , ЕАЭС
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