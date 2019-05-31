В странах ЕЭАС могут отменить роуминг

Вслед за Россией , где с 1 июня отменяется национальный роуминг, единые тарифы на звонки абонентов могут установить на территории всех стран-участниц Евразийского экономического союза . По словам вице-премьера Максима Акимова, стороны уже начали работу в этом направлении.

Напомним, 1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи», которые отменяют национальный роуминг в России. В этот же день обретает силу постановление Правительства, которое вносит соответствующие поправки в Правила оказания услуг телефонной связи. Согласно документам, операторы мобильной связи обязаны установить одинаковые тарифы для своих абонентов вне зависимости от того, в каком регионе они находятся и в какой регион звонят. Нововведение коснутся в том числе Крым и Севастополь.

В 2017 году роуминг был отменён на территории Евросоюза , что позитивно сказалось на углублении интеграции европейских государств. С оглядкой на этот опыт активизировалась работа по поэтапной отмене роуминга внутри пятёрки стран Евразийского экономического союза, то есть между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Россией.