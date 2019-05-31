Осужденный в США Ярошенко жалуется на плохое лечение

Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что операция на кишечнике ему не помогла. Слова Ярошенко передает Генеральное консульство России в Нью-Йорке.

Ярошенко отметил, что его состояние является "стабильным", однако, рассказал летчик, "легкая" операция на кишечнике не повлияла на его состояние.

"В связи с чем ему было назначено дополнительное обследование", — добавили в Генконсульстве.