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Осужденный в США Ярошенко жалуется на плохое лечение 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: ТАСС
Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что операция на кишечнике ему не помогла. Слова Ярошенко передает Генеральное консульство России в Нью-Йорке.
Ярошенко отметил, что его состояние является "стабильным", однако, рассказал летчик, "легкая" операция на кишечнике не повлияла на его состояние.
"В связи с чем ему было назначено дополнительное обследование", — добавили в Генконсульстве.
Ранее сообщалось, что минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину.
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В мире , Константин Ярошенко , Министерство юстиции США , США
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