Климкин попросил Раду снять его с должности

При этом дипломат заявил, что внешнюю политику оставлять не планирует, «как и политику в целом».

При этом Климкин отметил, что он не собирается уходиться их политики на совсем, в том числе и из внешней.

Он добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский имеет право сам сформировать своей правительство и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию.

Ранее в четверг, 30 мая, Зеленский внес в Раду представление об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел Украины.