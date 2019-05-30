Переговоры с Россией: Тимошенко готова начать с чистого листа

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призывает власти Украины начать переговоры с Россией «с чистого листа». Однако, по ее мнению, нужно продолжать отстаивать свои позиции в таких вопросах, как сохранение территориальной «целостности страны». Также политик отметила, что урегулирование конфликта в Донбассе при помощи минских соглашений «с самого начала было ошибочным». Взамен Тимошенко призвала вернуться к Будапештсткому формату.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинские власти заново начать переговоры с Россией, но без сдачи своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию ее разговора с журналистами, которая велась в фейсбуке.

«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути», — отметила Тимошенко.

Эти «пути», по ее мнению, должны вернуть Украине мир, а также восстановить «целостность страны». При этом она отметила, что «категорически» не приемлет «путь капитуляции».

Тимошенко при этом заявила, что минский процесс не принес желаемого результата и «с самого начала был ошибочным». Украинский политик отметила, что ранее ее партия выступала с предложением вернуться к будапештсткому формату урегулирования конфликта, при участии подписантов Будапештсткого меморандума (России, Украины, США Великобритании ).

Также в своей речи депутат отметила, что для начала необходимо добиться возвращения пленных, а также арестованных в России украинских моряков. Их задержали российские пограничники в ноябре прошлого по обвинению в незаконном проникновении на территорию страны.

Отметим, что днем ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила, что российские власти заинтересованы в налаживании «добрососедских отношений» с Украиной. Она также отметила, что по данным социологов, такой же запрос есть и со стороны украинского общества.

«Как показывают последние социологические исследования, растет процент граждан страны, выступающих за восстановление и нормализацию отношений с Россией, понимающих, что это в интересах самой Украины», — обратила внимание Матвиенко.

Она сказала также, что Россия хотела бы получить такие же «сигналы» и «со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения».

«Это мандат доверия народа, который хочет мира в Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее. Еще рано судить, прошло слишком мало времени, но либо президент реализует содержание мандата, выданного ему жителями Украины, либо он будет терять поддержку», — подчеркнула спикер Совфеда. Она отметила, что российская сторона ждет «изменения риторики» нового лидера страны.

Матвиенко призвала начать «с чистого листа», а также разобрать, к чему пришли страны и «как это исправить», а затем «вместе двигаться дальше». При этом чиновник добавила, что «заинтересованность должна быть с обеих сторон» и Россия, в свою очередь, открыта к диалогу.

28 мая глава Франции Эмманюэль Макрон говорил, что готов провести переговоры в «нормандском формате», то есть при участии Фрнации, Германии, России и Украины, однако это будет возможно, когда будут созданы политические условия, передает ТАСС.

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность. У нас будут контакты [с новым президентом Украины]», — заявил он, добавив, что разговор с украинской стороной может состояться «очень скоро».

Тогда же спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что встреча «нормандской четверки» может состояться уже в июле. Он отметил, что проведение этой встречи «находится в компетенции Германии и Франции, которые управляют этим форматом». Кроме того, потребуется также согласие России и Украины.

За несколько дней до этого, 24 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Россия готова к подобному саммиту, но только, если это не будет «встреча ради встречи». При этом, по словам Пескова, киевские власти должны определиться со своими подходами и завершить «все процессы, связанные с формированием соответствующей команды на Украине».

Однако сам президент Украины не намерен организовывать переговоры с Россией. О том, что возможность встречи с российской стороной исключена, он заявил 23 мая.