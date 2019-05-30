Пересек линию: Посольство сообщило о нахождении раненого российского сотрудника ООН

Раненный в Косово российский сотрудник Миссии ООН Михаил Краснощеков эвакуирован в Белград. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Сербии.

«Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией», — сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, Краснощеков будет доставлен в Белград для оказания квалифицированной медицинской помощи после избиения косовскими полицейскими.

По словам замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златана Елека, Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

В результате спецоперации косовского спецназа в северных муниципалитетах Косово и Метохии Краснощеков получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.