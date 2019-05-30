Зеленский назвал главных врагов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Робертом Портманом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Донбассе, шаги, необходимые для прекращения огня в регионе, а также вопрос обмена военнопленными. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, Зеленский объяснил свое решение о досрочных парламентских выборах тем, что Верховная Рада нынешнего созыва не работает, а если бы она продолжала свои полномочия дальше, то правительство было бы сформировано лишь в декабре.

«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Политолог Олег Неменский относится к первым шагам президента Зеленского очень скептично и отрицательно, поскольку глава государства сумел в первые три дня руководства страной спровоцировать тяжёлый политический кризис.

Зеленкий, пояснил эксперт, продемонстрировал своё нежелание и неумение договариваться с парламентом, хотя некоторые изменения в избирательную систему вполне мог провести.