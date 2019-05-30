Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал главных врагов Украины 

Украина.ру + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Робертом Портманом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Донбассе, шаги, необходимые для прекращения огня в регионе, а также вопрос обмена военнопленными. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, Зеленский объяснил свое решение о досрочных парламентских выборах тем, что Верховная Рада нынешнего созыва не работает, а если бы она продолжала свои полномочия дальше, то правительство было бы сформировано лишь в декабре.
«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.
Политолог Олег Неменский относится к первым шагам президента Зеленского очень скептично и отрицательно, поскольку глава государства сумел в первые три дня руководства страной спровоцировать тяжёлый политический кризис.
Зеленкий, пояснил эксперт, продемонстрировал своё нежелание и неумение договариваться с парламентом, хотя некоторые изменения в избирательную систему вполне мог провести.
Как отмечает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, подход Зеленского к внешней политике мало чем отличается от позиции его предшественника Петра Порошенко: с трибуны он говорит о возможности диалога с РФ, а потом в кабинете призывает США к новым санкциям.
Последние новости
Как Аваков отреагировал на возвращение Саакашвили Савченко сказала, кто подделал экспертизу о пожарах на военных складах Супрун рассказала, как с толком заниматься любовью
Комментарии2
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Корнилов , Олег Неменский , Верховная Рада , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новое ЧП в Шереметьеве
Названа причина катастрофы в Шереметьево7
И снова Крым: Украина готовит новые санкции61
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши113
Всё известно. Друзя распекли за извинение после скандала8
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение