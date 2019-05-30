Президент Сербии провел закрытую встречу с российским послом

На фоне обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич провел встречу за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным, сообщила администрация сербского лидера.

«Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — передает РИА «Новости» сообщение администрации президента Сербии.

В ответ Чепурин подчеркнул, что Россия считает действия Косово провокацией и решительно их осуждает. Операция косовской полиции, по словам посла, это выражение грубости и наглости приштинских властей, необходимо расследование в отношении совершивших эту провокацию.

По его словам, генсек ООН и миссия организации в Косово ознакомлены с требованиями России.

Ранее в четверг стало известно, что власти Косово отпустили задержанного ранее российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который получил ранения в ходе операции спецназа на севере самопровозглашенной республики.