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Президент Сербии провел закрытую встречу с российским послом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
На фоне обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич провел встречу за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным, сообщила администрация сербского лидера.
«Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — передает РИА «Новости» сообщение администрации президента Сербии.
В ответ Чепурин подчеркнул, что Россия считает действия Косово провокацией и решительно их осуждает. Операция косовской полиции, по словам посла, это выражение грубости и наглости приштинских властей, необходимо расследование в отношении совершивших эту провокацию.
По его словам, генсек ООН и миссия организации в Косово ознакомлены с требованиями России.
Ранее в четверг стало известно, что власти Косово отпустили задержанного ранее российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который получил ранения в ходе операции спецназа на севере самопровозглашенной республики.
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В мире , ООН , РИА Новости , Сербия
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