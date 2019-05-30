Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана. Последняя попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами. И выразить свое «фэ» Зеленскому. Ни на что не повлияет, ничего не изменит. Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко и пр. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2019