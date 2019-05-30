Член Совета Федерации России Алексей Пушков изложил свой взгляд на нежелание парламентариев Верховной рады Украины проголосовать большинством за отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
По мнению сенатора, это только подтверждает, что в депутатском восьмом созыве началась агония перед досрочными выборами в Верховную раду, и украинские народные избранники хотят еще немного поруководить страной в своё удовольствие и в пику новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана. Последняя попытка выразить свое «фэ» Зеленскому. Ни на что не повлияет, ничего не изменит. Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко, — написал политик в своём микроблоге в Twitter.
Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана. Последняя попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами. И выразить свое «фэ» Зеленскому. Ни на что не повлияет, ничего не изменит. Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко и пр. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2019
Ранее Верховная рада Украины отказалась принять отставку премьера Владимира Гройсмана. Решение о его уходе с поста премьер-министра поддержали всего 97 человек из 226 необходимых. В ответ глава кабинетов поблагодарил парламентариев за поддержку, писал News.ru.