Поездка Зеленского в Берлин может состояться во второй половине июня

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата обсуждается", — цитирует его агентство Укринформ.

Боднар также сказал, что вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.