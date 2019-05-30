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Поездка Зеленского в Берлин может состояться во второй половине июня 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата обсуждается", — цитирует его агентство Укринформ.
Боднар также сказал, что вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершит с 4 по 5 июня в Брюссель, где запланированы его встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , Укринформ
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