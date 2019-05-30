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Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера, сообщает «БелТА».
Семашко стал заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства.
В соответствии с указом Лукашенко, Семашко представляет Беларуссию в контактах с должностными лицами и госорганами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.
Ранее Новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал о будущих отношениях стран.
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В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Семашко , Александр Лукашенко
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