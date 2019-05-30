Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера

Семашко стал заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства.

В соответствии с указом Лукашенко, Семашко представляет Беларуссию в контактах с должностными лицами и госорганами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.