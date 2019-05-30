Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", — завил глава миссии Рон ван Роден.

По его словам, "миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".