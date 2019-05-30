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Миссия МВФ завершила работу в Киеве 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Киеве, готова вернуться после досрочных парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами, говорится в сообщении представительства фонда на Украине.
Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.
"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", — завил глава миссии Рон ван Роден.
По его словам, "миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".
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В мире , Украина , Международный валютный фонд , Киев
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