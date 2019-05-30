Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном

Владимире Зеленском. Он сообщил, что по прибытии в Киев его встретили российские журналисты, которые хотели задать ему несколько вопросов о президенте Украины

"Я говорю: "Ребята, у вас есть товарищ Галустян", — заявил Саакашвили.

Он добавил, что диалог станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.

"А потом разговаривайте с нами", — сказал политик.

В среду Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в страну. В свою очередь, главная прокуратура Грузии намерена продолжить процесс экстрадиции политика на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки.