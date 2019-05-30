Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Он сообщил, что по прибытии в Киев его встретили российские журналисты, которые хотели задать ему несколько вопросов о президенте Украины Владимире Зеленском.
"Я говорю: "Ребята, у вас есть товарищ Галустян", — заявил Саакашвили.
Он добавил, что диалог станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.
"А потом разговаривайте с нами", — сказал политик.
В среду Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в страну. В свою очередь, главная прокуратура Грузии намерена продолжить процесс экстрадиции политика на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.