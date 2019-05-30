На фоне требований импичмента Трамп напомнил о России

По словам главы государства, на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера за два года было потрачено $40 млн При этом следователям был предоставлен неограниченный доступ, а также люди, ресурсы и содействие. Если бы что-то было обнаружено, ему бы предъявили обвинения.

"Россия, Россия, Россия! Это все, что я слышал в начале этой охоты на ведьм…. И сейчас Россия исчезла [из дела], потому что с Россией меня не связывало ничто, что помогло бы мне выиграть выборы", — заявил Трамп.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media, …— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Он назвал происходящее "великим преследованием президента" и подчеркнул, что речь идет о преступлении, которого не было.

Ранее сообщалось, что в США требуют импичмента Трампа после речи спецпрокурора по "российскому делу".