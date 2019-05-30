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На фоне требований импичмента Трамп напомнил о России 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал ситуацию с расследованием "российского вмешательства". Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера за два года было потрачено $40 млн При этом следователям был предоставлен неограниченный доступ, а также люди, ресурсы и содействие. Если бы что-то было обнаружено, ему бы предъявили обвинения.
"Россия, Россия, Россия! Это все, что я слышал в начале этой охоты на ведьм…. И сейчас Россия исчезла [из дела], потому что с Россией меня не связывало ничто, что помогло бы мне выиграть выборы", — заявил Трамп.
Он назвал происходящее "великим преследованием президента" и подчеркнул, что речь идет о преступлении, которого не было.
Ранее сообщалось, что в США требуют импичмента Трампа после речи спецпрокурора по "российскому делу".
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп
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