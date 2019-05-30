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Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик". Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" был одобрен украинским парламентом в первом чтении. Документ предусматривает введение новой шкалы по стандартам НАТО.
"Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116", — написала Геращенко.
Она добавила, что документ определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями.
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В мире , Армия , Войска , Украина , Верховная Рада , НАТО
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