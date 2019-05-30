Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик". Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" был одобрен украинским парламентом в первом чтении. Документ предусматривает введение новой шкалы по стандартам НАТО

"Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116", — написала Геращенко.

Она добавила, что документ определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями.