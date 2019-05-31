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В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 24 по 30 мая 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых один военнослужащий… погибли пять военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 81 человек, погибли 80 человек. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4809 человека, в том числе 81 ребенок.
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