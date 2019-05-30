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Токио и Москва договорились о визите главы ВМФ России в Японию 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Токио и Москва договорились о первом за 18 лет визите главы ВМФ России в Японию, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.
"Мы согласились организовать визит в Японию главнокомандующего военно-морскими силами России во второй половине нынешнего года. Посещение Японии высшим руководством военно-морских сил России состоится впервые после 18-летнего перерыва, и мы надеемся на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами наших стран",
— сказал Ивая на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и обороны РФ и Японии в Токио в формате "2+2".
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В мире , МИД , Москва , Япония
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