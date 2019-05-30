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Рада не поддержала отставку премьера Гройсмана 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские парламентарии отклонили заявление об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана. За его отстранение проголосовали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов
Заявление о том, что Гройсман хочет покинуть свой пост поступило в Верховную раду Украины в пятницу 24 мая.
Согласно закону, уход премьер-министра означает роспуск всего кабмина. В этом случае министры продолжают свою работу до формирования нового состава правительства.
После своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к правительству сложить с себя полномочия и освободить места для нового поколения министров.
Гройсман отметил, что призывом об отставке правительства Зеленский «взял на себя всю ответственность за будущие вызовы».
Также новый глава украинского государства объявил о решении распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Зеленский дал нынешнему составу Рады два месяца на принятие неотложных законов. Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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