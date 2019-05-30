Рада: РФ преследует коренные народы по политическим вопросам

Как говорится в документе, Россия с 2014 года «усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России».

Парламентарии указали проявлением давления «преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения», а также по украинскому вопросу.

Отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошёл госпереворот, а также Крыма, который вошёл в состав России после референдума. Западные страны обвинили РФ и ввели санкции.

Как ранее писал News.ru, Европейские санкции против России не работают. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.