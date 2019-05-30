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Рада: РФ преследует коренные народы по политическим вопросам 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости Украина
Верховная рада обратилась к ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО и парламентам различных стран с осуждением политики России по отношению к представителям коренных народов. За постановление было отдано 234 голоса из 226 необходимых.
Как говорится в документе, Россия с 2014 года «усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России».
Парламентарии указали проявлением давления «преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения», а также по украинскому вопросу.
Отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошёл госпереворот, а также Крыма, который вошёл в состав России после референдума. Западные страны обвинили РФ и ввели санкции.
Как ранее писал News.ru, Европейские санкции против России не работают. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.
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В мире , Конфликты , Украина , ОБСЕ , ООН , Верховная Рада , НАТО
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