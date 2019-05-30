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Хиллари Клинтон вновь напомнила о попытках вмешательства в президентские выборы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон вновь обратила внимание каждого американца на «системные усилия по вмешательству», которые якобы имели место в президентской гонке 2016 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, Клинтон напомнила о набившем оскомину вмешательстве Москвы в выпускной речи в колледже Hunter College (Нью-Йорк). При этом она в очередной раз обрушилась с критикой на администрацию хозяина Белого дома Дональда Трампа за то, что там отказались осудить иностранную державу, которая напала на демократию Соединенных Штатов.
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В мире , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп
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