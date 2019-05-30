Экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон вновь обратила внимание каждого американца на «системные усилия по вмешательству», которые якобы имели место в президентской гонке 2016 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, Клинтон напомнила о набившем оскомину вмешательстве Москвы в выпускной речи в колледже Hunter College (Нью-Йорк). При этом она в очередной раз обрушилась с критикой на администрацию хозяина Белого дома Дональда Трампа за то, что там отказались осудить иностранную державу, которая напала на демократию Соединенных Штатов.