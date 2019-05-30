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Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа» 

Российская Газета + ещё 4 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
После смены власти на Украине политические элиты отказываются от воинственной риторики. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого лица".
По словам политика, переговоры должны быть эффективными, справедливыми, "но без категорической сдачи позиций Украины". Тимошенко считает, что нужно ставить задачу вернуть мир и целостность территории страны, а также следует добиваться освобождения всех пленных и лиц, задержанных в России.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной, и предложила начать все "с чистого листа". В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.
"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда уточнила, что добиться этого можно "только в случае взаимной заинтересованности".
"Москва открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе", — отметила Матвиенко.
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Комментарии2
В мире , Украина , Валентина Матвиенко , Юлия Тимошенко , Совет Федерации
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